فيديو أصالة تحتفل بطرح ألبومها الخليجي "لا تستسلم" وإليسا أبرز المهنئين

طرحت أصالة ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" على يوتيوب اليوم بعد فترة من الترويج للألبوم بكثافة على مواقع التواصل، وتلقت أصالة رسائل دعم وتهنئة من زملائها المطربين وعلى رأسهم إليسا وبلقيس وعبد المجيد عبد الله وغيرهم.

أصالة تطرح ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"

ونشرت شركة روتانا أغاني ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم" على يوتيوب، وذلك بعد طرحه عبر تطبيق "ديزر مؤخراً"، وضم الألبوم 20 أغنية، روجت لها أصالة وروتانا بكثافة في الفترة الأخيرة، بداية من حذف أصالة لجميع منشوراتها على انستقرام والاكتفاء بمنشورات الألبوم، إلى جلسة التصوير الخاصة بالألبوم والتي ظهرت بها أصالة بإطلالات مختلفة ومميزة.

أصالة تحتفل بألبومها "لا تستسلم"

واحتفلت أصالة بطرح ألبومها الجديد "لا تستسلم" وقالت في تغريدة لها على تويتر:" موعارفة من وين أبدأ بالشكر والإمتنان مو عارفة عبر عن عظيم فرحي.. وكأنني اليوم تعرفت على السعادة المُطلقة..لاتستسلم"، وانهالت رسائل التهنئة على أصالة من الجمهور وزملائها النجوم على تويتر ومنهم الفنانة نوال الكويتية التي علقت لها:" ياحبيبتي أصوله ألف مبروك وان شاءالله دايم أشوفك سعيدة بنجاحاتك وحضورك المميز".

إليسا وبلقيس والنجوم يهنئون أصالة على ألبومها الجديد

وقال الفنان عبد المجيد عبد الله لأصالة:" مبروك نزول البومك اصّوله حبيبتي مجهود واضح ومتعوب عليه وموفقين كل قروب العمل مؤلفين وملحنين وموزعين ابدعتوا ورصيد جميل ومبهر للاغنية السعودية والخليجية تستاهلو النجاح".

وهنأتها الفنانة أسما لمنور وقالت:" أصالة الاصيلة تبدع وتتحفنا كما عهدناها، البوم فخم بكل المقاييس حذر وتركيز كبيرين فالاختيارات ومحبة اكبر تلمسها من اول نوتة تسمعها، اشكرك لانك في عالمنا اصيلتي، الف الف مبروك لك وكل من عمل على انجاز هذه التحفة الفنية".

وقالت الفنانة بلقيس:" الف مبروك اصالة الفن، البوم دسم واكثر من رائع والنجاح حليفك دايما وأبدا يا رب"، وتلقت أصالة رسائل تهنئة أيضاً من داليا مبارك وأميمة طالب وغيرهم من الفنانين.

إليسا تدعم أصالة في ألبومها الجديد

وواصلت الفنانة إليسا دعمها لأصالة منذ إعلان الأخيرة عن اقتراب طرح ألبومها الجديد، ووجهت إليها رسالة جديدة على تويتر وقالت بها:" تستحقي الأفضل حبيبتي.. مبروك على الألبوم الجديد"، وردت أصالة قائلة:" ماأجمل اكتشاف قلبك الطيّب البسيط.. وقربك وهدوء روحك، بحبك كتير ألّوسه".

وتنافس أصالة في موسم الصيف بألبومها الخليجي "لا تستسلم" والذي تولي له عناية خاصة ظهرت في طريقة الدعاية والترويج له، وكذلك بالنسبة للجمهور لأنه الألبوم الأول لها بعد طلاقها مؤخراً من المخرج طارق العريان، وقالت أصالة عن الألبوم:" مولودي هذا ستحبونه لأن فيه ماهو حلو وطيب ومبدع...شعراء كبار وملحنون عظماء وموزعون موسيقيون نسجوه على أجنحة العبقرية صدقوني في الحكايا المفرحة وحدها، أسعدتني تلك المشاعر وعشتها وصدقتها وكنت أبتسم وكلي فرح..واعذروني إن بالغت بالحكايات المحزنة، فما نجوت من إبعاد كوامني بكل حنينها وشجونها".