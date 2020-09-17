في ذكرى ميلادها.. تعرف على أعمال نادية السبع

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية السبع، التي تعد واحدة من أهم نجوم الوطن العربي، وُلدت في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر عام 1929، ورحلت في سن يناهز الـ60، يوم 24 يوليو عام 1990.

بدأت نادية السبع حياتها المهنية فى الصحافة، ودرست بالمعهد العالى للفنون المسرحية ثم نوعت عملها بين الإذاعة والتليفزيون والمسرح كممثلة.

شاركت نادية السبع في الكثير من الأعمال وأبرزها في بطولتها "البيت الملعون، اللعبة القذرة، طاقية الإخفاء، الكيلو 99"، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات أبرزها "فرسان الله، طيور بلا أجنحة، مسافرون".

وتعد أبرز أعمال أفلام نادية السبع "عاصفة في الربيع – المهرج الكبير – لحن الخلود – درب المهابيل – خالي شغل – كيلو 99 – أنا العدالة – حادثة شرف – البيت الملعون – الأونطجية – رجل في عيون امرأة – الأيام تصنع النهاية – طاقية الإخفاء – الفنان العظيم – ذو الوجهين – المصري أفندي – أرواح هائمة – الأفوكاتو مديحة".

وقدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية: "حدود الله – فرسان الله – جراح عميقة – القاهرة والناس – طيور بلا أجنحة – الأم المثالية – زائر الليل – عيلة الدوغري – مسافرون".

غيب الموت جسد الفنانة نادية السبع عالمنا،في 24 يوليو سنة 1992م، ولكنها ظلت خالدة بأعمالها الفنية التي قدمتها خلال مشوار حياتها.