أبرز لقطات من حفل جوائز ACM

رغم الاجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا ، اقيمت فعاليات توزيع حفل جوائز ACM بحضور قليل، وهو الحفل المخصص لتوزيع اغاني كانتري ميوزك الأمريكية.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات، من مشاركة عدد من النجوم على السجادة الحمراء للحفل، كان من ضمنهم تايلور سويفت ومارين موريس.



وقال الصحيفة ان الحفل شهد عودة تايلور سويفت لتقديم فقرة غنائية ضمن فعالياته للمرة الأولى منذ 7 اعوام.

