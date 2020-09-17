إهانة غير مسبوقة يتعرض لها حفل جوائز جرامي بسبب كاني ويست

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قام مغني الراب كاني ويست بنشر مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أهان من خلاله جوائز جرامي بشكل غير مسبوق.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من المقطع الذي ظهر به كاني يتبول على أحد تماثيل جوائز الجرامي، بهدف التعدي على العاملين كافة على صناعة الموسيقى.

ومع الفيديو كتب يقول أنه يعتبر صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة شبيهة لسفينة للاتجار بالعبيد.



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