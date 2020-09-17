كيانو ريفز يشوق محبيه بكشفه عن بعض تفاصيل فيلم "ماتريكس 4"

أحمد جمال أحمد

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اجرى النجم كيانو ريفز لقاء عبر تقنية البث الافتراضي على الانترنت، تحدث خلاله عن تصويره لاحداث الجزء الرابع من فيلم "ماتريكس 4".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار كيانو، الذي قال به ان الفيلم سيشهد صراعات وحب غير مسبوقين في الاجزاء الماضية.

ويجري كيانو تصوير مشاهده بالفيلم في الوقت الحالي بمدينة برلين، ويجسد بالفيلم شخصيته الشهيرة "نيو".



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