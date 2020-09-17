برنامج SNL يشهد عودة جيم كاري

أحمد جمال أحمد

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يعود النجم الكوميدي الكبير جيم كاري، للظهور ضمن احداث برنامج التوك شو والاستعراضات SNL، في اول حلقات بأكتوبر المقبل.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان البرنامج سيقدم سكتشات كوميدية، تروج للتصويت في انتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة.

ومن ضمن العروض التي سيقدمها البرنامج، سيجسد النجم جيم كاري شخصية المرشح الرئاسي جو بايدن.



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