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طرح فيلم Natkhat لفيديا بالان في لندن

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أحمد جمال أحمد

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يطرح اليوم 17 سبتمبر الفيلم الجديد لنجمة بوليوود فيديا بالان بعنوان Natkhat في صالات العرض السينمائية بلندن.
وقال موقع انديا توداي، أن الفيلم، من اوائل الافلام الهندية التي تشهد طرحا للعرض بصالات عرض سينمائية في ظل جائحة .
واوضح ان احداثه ستدور حول، ما تشهده الهند من ثقافة خاطئة في التعامل مع حوادث الاغتصاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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