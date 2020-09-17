بعد إجرائها عملية .. شاهد أحدث ظهور للراقصة دينا

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها من خلالحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصور بفستان سوارية أسود، وعلقت علي الصور: "صباح الخير".

وآخر أعمال دينا مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض في موسم الرمضاني. المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

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