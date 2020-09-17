ايتن عامر تنعي المنتج محمد زعزع: في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له

نعت الفنانة ايتن عامر المنتج محمد زعزع عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وكتبت آيتن عامر عبر خاصية الاستوري: "أستاذ زعزع في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله. اقرأ ايضًا: وأعلن سالم زعزع، نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع ، منذ قليل، وفاة عمه. وكتب نجل شقيق المنتج الفني محمد زعزع، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمي في ذمة الله" . يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.

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