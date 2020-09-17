تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي

تألقت النجمة العالمية تايلور سويفت خلال حفل توزيع جوائز Amc awards في نسخته ال٥٥ ، بتقديم وصلة غنائية بدون حضور جماهيري طبقا للاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وظهرت تايلور سويفت بغاطلالة بسيطة معتمدة على بلوزة مطرزة وبنطال قماش وتسريحة الشعر الكعكة مع المكياج البسيط حيث تألقت خلال تقديم اغنيتها الجديدة betty.
يذكر ان تايلور سويفت تبرعت بأكثر من 23000 جنيه إسترليني لطالبة مهاجرة من البرتغال وتعيش في توتنهام لكي تصبح عالمة رياضيات.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدمت تايلور سويفت تبرعًا سخيًا، لفيتوريا ماريا، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، وتحلم بدراسة الرياضيات.
وقالت المراهقة أنه على الرغم من حصولها على مكان غير مشروط في جامعة وارويك في بريطانيا لدراسة الرياضيات، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف ذلك، ما جعلها تدشن طلبا تحت عنوان "GoFundMe" للتبرع بها.
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