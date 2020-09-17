أنغام تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح المنارة في هذا الموعد

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، ويأتي هذا الحفل بعد فترة غياب طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر المقبل، وستفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك مع مراعات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين، والالتزام بالإجراءات الوقائية والأخذ في الاعتبار نسبة 25 ٪ للاستبعاب حرصًا على سلامة الجمهور.
وفي سياق آخر، تستعد أنغام لطرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، من المقرر طرحه نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتتعاون فيه مع عدد كبير من ملحني وشعراء الوطن العربي، منهم الشاعر بدر بن عبد المحسن في أغنية "مزح"، والأمير عبد الرحمن بن مساعد في كل من: آخر لقا، ثلاث حروف، تلم إيدينا، كما تتعاون أيضًا مع المستشار تركي آل الشيخ.
والجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية "بحبك وبرتاحلك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما.
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