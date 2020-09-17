بعد تجسيده لشخصية "سامح الضلالي".. محمد عبد العظيم يتعرض للسب والقذف من قبل الجمهور

أعرب الفنان محمد عبد العظيم، عن استيائه الشديد بسبب تعرضهللسب والقذف من قبل الجمهور بعد تقديمه لشخصية "سامح الضلالي" في مسلسل "بـ100 وش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد عبد العظيم منشورًا قال فيه:"يا حبيبي مش معنى إني عملت فى مسلسل أبقى أنا نفس الشخص ده وأبقى مستباح لشتيمتك ولخفة دمك سواء في التعليقات أو في الرسايل أو في الشارع".

والجدير بالذكر أن مسلسل"بـ100 وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، لؤى عمران، حسن أبو الروس، زينب غريب، وهو من إنتاج جمال العدل، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.