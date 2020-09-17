الشاعر أبو نعمة يكشف كواليس أغنية رفقًا لـ أصالة

عبّر الشاعر أبو نعمة، عن سعادته بتجدد تعاونه مع الفنانة أصالة، بـ أغنية "رفقًا" وذلك بعد النجاح الكبير الذان حققاه بأغنية "بنت أكابر"، والتي كانت باللهجة الصعيدية.
قال محمد أبو نعمة، في تصريح لـ "دوت الخليج" :"لقد قمت بإرسال كلمات الأغنية لأصالة وأعجبت بها كثيرًا فقامت بإرسالها للملحن سهم وقام بتلحينها، والأغنية في البداية كانت في قالب ديني ومن ثم أخذت الشكل الاجتماعي".
وأنا سعيد جدًا أن أصالة جددت الثقة بي للمرة الثانية، كما أن الأغنية كانت تحدياً بالنسبة لي لأن هذه هي المرة الأولى التي أكتب بها باللغة العربية وسعيد بردود الفعل على الأغنية".
أغنية "رفقًا" كلمات: محمد أبو نعمه، ألحان: سهم، توزيع: خالد عز، ايقاع شرقي: عصام عبدالراضي، جيتار: أحمد حسين، مزمار: سيد الحسيني، تنفيذ الوتريات : تامر كمال، تدوين الموسيقى : أحمد حسن فكري، م. محمد إسماعيل، تسجيل (D.Studio)، ومكس وماستر: م. جاسم محمد.
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