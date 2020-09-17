في عيد ميلادها.. تعرف علي أعمال اعتذرت عنها عبلة كامل

يحل يوم عيد ميلاد الفنانة القديرة عبلة كامل التي تميزت بالإبداع ورسمت البهجة علي وجوه أجيال كاملة.

وهناك الكثير من الأعمال التي اعتذرت عنها الفنانة عبلة كامل وهي كالآتي.

* فى عام 2017 أعلن صناع مسلسل "أفراح ابليس" الذى تم عرضه فى عام 2009، عن التحضير للجزء الثانى من العمل وتحدثوا مع الفنانة عبلة كامل لتقديمه باعتبار أنها بطلة الجزء الأول بمشاركة الفنان جمال سليمان إلا أنها اعتذرت، خاصة وأنها كانت مرتبطة بتقديم مسلسل "سلسال الدم" الذى عرض على 5 أجزاء وعدم رغبتها فى الاستمرار بالدراما الصعيدية فترة طويلة حيث أنها استمرت فى "سلسال الدم" 5 سنوات.

* وشهد العام الماضى طرح صناع "فلانتينو" اسم النجمة عبلة كامل بقوة لتشارك الزعيم عادل امام بطولة المسلسل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ولكنهم لم ينجحوا فى تكوين هذه الشراكة بين النجمين الكبيرين الذين لم يتعاونوا فى أى أعمال فنية طوال السنوات الماضية

* تم تداول أخبار الفترة الماضية عن ترشيح المخرجة مريم أحمدى للفنانة عبلة كامل لبطلة فيلم جديد تعمل على التحضير له ومرشح لبطولته أيضاً الفنانة دينا الشربيتى إلا أنه كان صعب التواصل مع عبلة كامل ولكنهم تواصلوا مع أحد أفراد عائلتها والذى أخبرهم باعتذارها.