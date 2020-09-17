ملك أحمد زاهر تهنئ والداها على عرض فيلم "زنزانة7"

حرصت الفنانة الشابة ملك زاهر علي تهنئة والداها الفنان أحمد زاهر علي فيلمه الجديد "زنزانة7" ، والذي تم عرضه أمس بدور العرض.

حيث شاركت صورة تجمعها بوالداها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : أد ايه أنا بحبك وفخورة بيك وأد ايه ،وأد ايه كان واحشني تفاصيل وشك وتعبيراتك اللي ملهاش حل على شاشة السينما بالذات ، وأد ايه كنت طايرة وفخورة ومنبهرة بيك النهاردة ،مبروك يا أحلي وأجمد ممثل في مصر .. بحبك يا زيزو ..الفيلم بجد حلو أوي وهيفوت أي حد يكسل يشوفوا .. يلا كلكوا شوفوا وقولي رأيكم.

ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.