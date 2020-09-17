نادية الجندي تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

ونشرت نادية عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاچول مرتدية بنطلون باللون الأسود وشميز أبيض ، ونسقت معه شنطة باللون البينك وتركت شعرها منسدلاً وعلقت قائله :"صباحكم فل".
والجدير ذكره أن أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة " ، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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