ميس حمدان تتعاقد مع نصر محروس وتعلق: "متأكدة إنك هتبقى وش السعد عليا"

أعلنت الفنانة ميس حمدان، عن تعاقدها مع المنتج نصر محروس مالك شركة "فري ميوزيك"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ميس حمدان مقطع فيديو جمعهما بالمنتج نصر محروس، وقالت فيه :"ميس أهي عامله أغنية خليجي فظيعة اسمها صح صح يا غبي، وإن شاء الله نعملها أغاني تانية مصري"، لترد ميس عليه قائلة:"أنت وش السعد على كل الناس وأنا متوسمة فيك خير، ومتأكدة أنك هتبقى وش السعد عليا".

وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلة:"سعيدة جدًا جدًا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ نصر محروس، في الأغنية الخليجية (صح) وإن شاء الله تكون فاتحة خير علينا و تعاون مثمر و ربنا يكتبلنا النجاح، إن شاء الله الأغنية سيتم طرحها بعد أيام، ويا رب تعجب كل المتابعين في الخليج و المغرب العربي و الوطن العربي أجمع".