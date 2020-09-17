بالأسود.. هيدي كرم تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

تحرص الفنانة هيدي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هيدي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت جميلة كعادتها مرتدية فستان جلد طويل باللون الأسود ، وانتعلت معه حذاء ذو كعب باللون الأسود ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء أسورة وعقد ، وعلقت علي الصورة وكتبت : أحد الفساتين المفضلة لدي.

والجدير ذكره أن هيدي كرم تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ" ، وتُجسد هيدي كرم خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد زاهر وهي إمرأة أرستقراطية من عائلة كبيرة، ولكن العلاقة التي تجمعهم مادية بشكل كبير، مما يتسبب في حدوث العديد من الخلافات بينهما.

مسلسل "لؤلؤ" من إخراج محمد عبد السلام، تأليف محمد مهران، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

