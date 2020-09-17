منة فضالي تحتفي بالعرض الأول لفيلم الزنزانة 7

احتفلت الفنانة منة فضالي بعرض فيلم الزنزانة 7 عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت منه فضالي مجموعة من الصور من العرض الخاص بفيلم الزنزانة 7 عبر حسابها الشخص على إنستجرام برفقه عدد من نجوم الفيلم أبرزهم: أحمد زاهر، نضال الشافعي.
وعلقت منه فضالي على الصور: " الحمدلله الف حمد وشكر ليك يا رب زنزانه ٧ مبروك علينا جميعا و مبروك لكل نجوم الفيلم اصدقائي و زملائي مجهود وتعب يا رب تحصدوا ♥️ #احمدزاهر #حربي الكومي #نضال الشافعي #منصور العايق #ايهاب فهمي #باسل #عبيرصبري #ناهد العدل #مايا نصري #حلا #مدحت تيخه #فضل #احمدالتهامي #غانم مطحنه #منه فضالي #شجن ♥️ تاليف #حسامموسي اخراج المجتهد #ابرام نشأت سعيده جدا لاني كنت وسط البوكيه الجميل ده والف مبروك للجميع".
وتصدر البوستر الرسمي للعمل النجمان أحمد زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
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