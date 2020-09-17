شاهد.. عمر كمال: عايز استحمى ومينفعش

وكتب عمر كمال معلقا على الفيديو: "عايز استحمي".

وحازت الصورة على إعجاب كثيرين وجاءت التعليقات كالآتي: اكتر واحد بضحكنا، في ستارة من جوه، والله عسل



وكشف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعد غنائهما في تونس. وقال طارق مرتضى لـ دوت الخليج: "إن عمر كمال وحسن شاكوش ليسا أعضاء في نقابة المهن الموسيقية لذلك لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما". وأضاف: "هدفنا حماية المهنة الموسيقية وصناعها وليس الملاحقة وما حدث بين نقابة الموسيقيين في تونس ومصر لمحاولة منع الحفل وفقا لبرتوكول بين النقابات ولكنه ليس أمرا إجباريا". وتابع: نحن مستمرون على موقفنا بمنع غنائهما على الأراضي المصرية ولا تراجع عن القرار". وكان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تواصل مع نقابة الموسيقيين في تونس في محاولة لمنعهما من إحياء الحفل هناك، وهو ما لم يحدث.

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