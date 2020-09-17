محمد نور يغني «جاني في ملعبي» ويكشف كواليسها في ندوة «دوت الخليج».. فيديو

استضاف موقع "دوت الخليج" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.
عبّر محمد نور، عن سعادته بنجاح أغنية "جاني في ملعبي"، وكشف كواليس التحضير لها قائلًا :" عزيز الشافعي عرض علي العديد من الأغاني ولكني اخترت هذة الأغنية بمجرد استماعي إليها، وسعيد جدًا بردود الفعل عليها.
كما قام نور، بغناء الأغنية في لايف "دوت الخليج" عبر الفيسبوك وإنستجرام، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير جدًا.
تقول كلمات "جاني في ملعبي" : جاني ف ملعبي .. جميل و النبي .. عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى .. قمر ما السما .. لوحة مجسمة
صداع من كتر السمسمة .. كلامه دندنة و رقة و غنا .. بقولكم ايه ده جايلي انا".
تبان لهفته.. ف شوق نظرته .. وشكله جرئ .. اوي حضرته .. جاني بيبتسم موديل يترسم .. جمال فتان.. عايز فنان .. جاني ف حتتي .. وجت فرصتي".
أغنية "جاني في ملعبي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع اسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر انور، انتاج لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.
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