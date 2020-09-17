ردور الأفعال حلوة جدا.. أحمد زاهر يحتفل بنجاح فيلم الزنزانة 7

احتفل الفنان احمد زاهر بعرض فيلم الزنزانة 7 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشر أحمد زاهر مجموعة من الصور من العرض الخاص بفيلم الزنزانة 7 عبر حسابه الشخص على إنستجرام برفقه عدد من نجوم الفيلم أبرزهم: منة فضالي، نضال الشافعي.
وعلق أحمد زاهر على الصور: "الحمدلله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم و الحمدلله و الشكر لله ردود الافعال حلوه جدا #زنزانه_٧ في كل السينمات في مصر و السعوديه و الامارات " .
وتصدر البوستر الرسمي للعمل النجمان أحمد زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
"الحمدلله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم و الحمدلله و الشكر لله ردود الافعال حلوه جدا #زنزانه_٧ في كل السينمات في مصر و السعوديه و الامارات".
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