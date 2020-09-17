منه فضالي تشارك جمهورها بصور من العرض الخاص لفيلم "زنزانة7"

تحرص الفنانة منه فضالي التواصل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "زنزانة7" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منه بالصور برفقة أحمد زاهر ، نضال الشافعي وإبرام نشأت وآخرين ، وعلقت قائله :" الحمد لله الف حمد وشكر ليك يارب ، زنزانة 7 مبروك علينا جميعاً ومبروك لكل نجوم الفيلم أصدقائي وزملائي مجهود وتعب يارب تحصدوا ، إخراج المجتههد إبرام نشأت ، سعيدة إني كنت وسط البوكية الجميل ده والف مبروك للجميع.

ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

