ريم البارودي تهنئ صديقتها بعبد ميلادها

حرصت الفنانة ريم البارودي علي تهنئة صديقاتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر.

حيث نشرت ريم فيديو يجمعها بصديقتها عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت لها رسالة خاصة قائله :"سنين عمري كله تقريباً كبرنا مع بعض ، عمري ما اعتبرتك صديقة لأنك ديما مكان الأخت الكبيرة اللي بتقف في ضهري ، عقبال مليون سنة يا دودو".

وعلي صعيد آهر نفت الفنانة ريم البارودي، اسائتها للفنان أحمد سعد، و أن هناك حساب مزيف هو من قام بتعليق على صورته بعد عمليه التجميل الذي خضع لها.

وعلفت ريم، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام":" "بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما " صدق الله العظيم".

ط