علي طريقتها الخاصة.. لطيفة تودع الصيف بصورة من الساحل الشمالي

شاركت المطربة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لطيفة بالصورة من الساحل الشمالي بإطلالة صيفية مرتدية مايوه ، ونظارة شمس سوداء ، وعلقت قائله :" باي باي ساحل الحمد لله الوقت الحلو اللي قضيناه في أجمل مكان في الدنيا في الساحل الشمالي ، ربنا يديم علينا النعمة.

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.