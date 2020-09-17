صباح الخير لكل اللي بيحبوني بس.. عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بنظارة شمس وكاب، وخطفت الأنظار بمكياجها الهادي الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان البسيطة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة: "صباح الخير.. لكل اللي بيحبوني بس"

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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.