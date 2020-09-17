أعلنت الفنانة ميس حمدان، عن تعاونها مع المنتج نصر محروس لإنتاج أغنية خليجية. ونشرت الفنانة ميس حمدان صور تجمعها مع المنتج نصر محروس وعلقت عليها: "سعيدة جدا جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم استاذ / نصر محروس في الاغنيه الخليجيه (صح صح) وان شاء الله تكون فاتحه خير علينا وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح". وتابعت: "ان شاء الله الاغنيه سيتم طرحها بعد ايام ويا رب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي و الوطن العربي اجمع". ويذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان. والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون مثمر.. ميس حمدان تظهر برفقة نصر محروس قبل طرح الأغنية الخليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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