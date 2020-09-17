أحمد الفيشاوي يواصل تحدي محمد رمضان: نمبر 2 في الملعب

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق الفيشاوي على الصور: "نمبر 2 في الملعب أنا سانتر يو".

ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، تأليف حميد المدنى. كما يشارك في البطولة صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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