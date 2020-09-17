وظهرت نسرين طافش في الصورة وهي ترتدي فستان أصفر منق ابيض ، وشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف .
وعلقت نسرين طافش علي الصورة : "و لأن وجهك من رضا .. سبحان من بسط الرضا ".
والعمل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأصفر الكنارى.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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