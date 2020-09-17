العناني يبحث مع بن عقيل الخطيب سبل التعاون بين البلدين في مجال...

على هامش المشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاءا ثنائيا مع السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار و دفع الحركة السياحية بينهما.

وأكد الدكتور خالد العناني خلال اللقاء على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية السوق السعودي للسياحة المصرية، حيث يعد أحد الاسواق السياحية الرئيسية لمصر، معربا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين، لافتا الىغ حب الشعب المصري للشعب السعودي.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تطرق للحديث عن تجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة اليها.

ومن جانبه أشار وزير السياحة السعودي إلى أن حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي يتسم بها الشعب المصري والتي يشعر بها السائحين السعوديين خلال زيارتهم لمصر، بالإضافة إلى قرب المسافة بين البلدين، والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر تساهم في تشجيع المواطنين السعوديين على زيارة مصر.

كما قام الوزيران بإطلاع بعضهما البعض على المشروعات السياحية الكبرى التي يتم إقامتها فى كلا البلدين.

كما تحدثا عن الترتيبات الخاصة بمعرض الآثار المصرية الذي سيتم اقامته قريبا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

واختتم الوزيران اللقاء بتوجيه الدعوة كل منها للآخر لزيارة بلده.