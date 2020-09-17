عاجل.. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب 4 أيام

قررت االنيابة منذ قليل حبس اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب 4 أيام على ذمة التحقيق، فى البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.
كانت نيابة البساتين، بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمى المحامى العام لنيابات حلوان، استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
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