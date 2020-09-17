أغنية midnight sky لـ مايلي سايرس تحقق 59 مليون مشاهدة "فيديو"

حققت أغنية mid night sky للمغنية الامريكية مايلي سايرس ٥٩ مليون ونصف مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. ونفى موقع gossip cop ما تردد حول انفصال المغنية الامريكية مايلي سايرس عن حبيبعا المغني الشهير كودي سيبمسون من أجل الترويج لألبومها الجديد. وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود أن الأغنية الجديدة التي طرحتها مايلي سايرس وهي Midnight sky تتناول أزمة انفصالها عن زوجها السابق الممثل الأسترالي ليام هيسمورث وليس خلافات مع كودي سيبمبون. وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث،وذلك بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة. وارتبط ليام هيسمورث بعد انفصاله عن مايلي سايرس بموديل تدعى جبريلا بروكس.

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