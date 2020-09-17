في عيد ميلادها.. حساب وهمي وضع عبلة كامل في مأزق

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل التي عاش جمهورها قلقًا كبيرًا بعد تداول شائعات عن اعتزالها الفن بشكل نهائي، ونشر حساب وهمي منسوب لعبلة كامل تغريدة تشير إلى اعتزالها الفن بشكل نهائي رغم نفى النجمة هذا الأمر حيث أثيرت حالة من الضجة.
وقال الحساب الوهمي لعبلة كامل: "الحمد الله قررت أعتزل الفن بشكل نهائي، وأتمنى أكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمالاً هادفة وقدرت أدخل على قلوبكم السرور".
وكانت عبلة كامل تصدرت التريند عبر سوشيال ميديا على مدار الأسابيع الماضية بسبب مرور 24 عامًا على عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.
يشار إلى أن آخر أعمال عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الذي قدمت منه 4 أجزاء.
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