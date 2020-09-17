قط وفار لـ سميرة سعيد الأحدث.. أغاني رفعت شعار كرامتي قبل قلبي

تقول كلمات الأغنية: "قاعد معايا سيادته .. فاكرني قال ولا شفته .. عمال يلاغي كدة فيها .. صحيح اللي اختشى مات .. فاكرني نايمة أنا ننة

و لا قالوله عني هبلة .. أكنش أنا ساذجة .. بصدق الحوارات".

رحت على طول قايمة .. مش شايفة قدامي عميا .. نرفزني خلاني رحت .. قايمة قالبة كل الدنيا عليه .. ودي النهاية من البداية .. أنا وهو ما كنش ما بيننا عمار .. عايشة معاه في شك وحيرة .. والمشاكل الكثيرة زي قط و فار".

"قط وفار" كلمات عبد الحميد الحباك، والحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسى.

شامخ لـ أصالة

تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسوره .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخه ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي اكثر ما يكسرني". ولو شامخ وانا شامخ .. احس الضعف في همسي .. وانا اداري وانا داري .. كثير الصبر يقهرني". تاج راسك لـ شيرين عبد الوهاب تقول كلمات الأغنية: "أكون خاتم في صباعك .. وتعمل فيا ما بدالك .. تجيني وقت ما تجيني .. تسيبني لما يحلالك .. أكون خاتم في صباعك وتعمل فيا ما بدالك .. تجيني وقت ما تجيني .. تسيبني لما يحلالك". ولو راحتك مع دموعي .. عيوني تبكي وتزيدك .. وأسيب عمري وأيامي .. رهن إشارة من إيدك"، بينما تختتم شيرين الأغنية قائلة :" حاجات وهمية ومريضة .. بتتمناها في خيالك .. ومش ممكن في يوم تحصل .. وبيصدقها إحساسك .. وقبل أما أمشي فيه كلمة أخيرة عايزة أقولهالك .. أنا مش جارية ولا عبدة .. أنا ستك وتاج راسك". أغنية "تاج راسك" كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي. سكة السلامة لـ أمال ماهر تقول كلمات الأغنية: "سكة السلامة .. يالا بالسلامة .. سكة السلامة شفت أنا منك إنت يا ما .. يالا بالسلامة إتفضل رد الباب وراك .. إحسب الغلاوة وإوعى لا تتقلب عداوة .. هعيشك درامة حبيبي بلاش أعملها معاك". سكة السلامة شفت أنا منك إنت يا ما .. يالا بالسلامة إتفضل رد الباب وراك .. إحسب الغلاوة وإوعى لا تتقلب عداوة .. هعيشك درامة حبيبي بلاش أعملها معاك".

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