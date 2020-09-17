عرض حفل اليسا "اللايف" على قناة ام بي سي.. اليوم

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا، عن عرض حفلتها لايف التي احيتها قبل بضعة أشهر وأذيعت عبر تطبيق شاهد حصريا عن عرضها مساء اليوم عبر قناة ام بي سي ١.

وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "حفل لايف الذي قامت بإحيائه من اجل كورونا سوف يذاع الليلة على قناة ام بي سي .. ولأول مرة سوف أشاهده معكم أحبائي".