بعد ارتدائها فستان الزفاف ..سيرين عبد النور تصدم محمود نصر بقرارها في مسلسل "دانتيل"

مسلسل "دانتيل" لـ سيرين عبد النور ومحمود نصر يحظى بنسبة مشاهدات عالية على تطبيق (شاهد) بخاصية VIP، بينما حظيت الحلقة التاسعة عشرة بتفاعل كبير بين الجمهور بعد اطلالة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بفستان الزفاف بشخصية "ميرنا" ومفاجأة النجم محمود نصر "يوسف" لها بطلب يدها، إلا ان الصدمة كانت بتراجع "ميرنا" عن موافقتها على الزواج.

سيرين عبد النور تصدم محمود نصر في مسلسل "دانيتل"

وتناقل عدد كبير من الجمهور مشهد مؤثر من حلقة أمس من المسلسل اللبناني السوري المشترك "دانتيل" بعدما وصل الى ذروة احداثه من خلال مشهد إيهام سيرين عبد النور ارتداء فستان الزفاف بغية عرضه امام الزبائن في مكان عملها، لتتفاجئ بأن هذا الفعل مدبراً من حبيبها الفنان محمو نصر "يوسف" الذي يطلب يدها للزواج بمشهد رومانسي مؤثر.

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وبعد أن تمت تحضيرات الزفاف، تتراجع العروس سيرين عبد النور "ميرنا" في اللحظات الأخيرة عن قرارها وترفض التوقيع على وثيقة الزواج، فتصدم بالتالي عريسها "يوسف" بالتخلي عن حلمها ورفضها للزواج على الرغم من الحب الكبير الذي تكنه له وذلك بسبب عدم إعلان زواجهما بشكل علني.

مشهد الزفاف حظي بتفاعل كبير على السوشيال ميديا، منهم من أثنى على قرار ميرنا معتبرين بأنها اتخذت الخطوة الصحيحة لرفض زواجها بهذه الطريقة السريّة، بينما عبّر آخرون عن حزنهم لتراجعها في اللحظات الأخيرة عن الزواج بحبيبها بعدما كانت زيجتها من "يوسف" دوت الخليج أحد أحلامها.

وبدت سيرين عبد النور بالمشهد متألقة بفستان الزفاف الأبيض بقصّة ملوكية مع التاج الذي يزين تسريحة شعرها، ونسقت مع اطلالتها المكياج البارز، فخطفت الأنظار بجمالها.

مسلسل "دانتيل" يحقق نجاحا لافتاً

مسلسل دانتيل تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كلا منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء.

ووصفت سيرين عبدالنور دورها في المسلسل الذي تقدم فيه شخصية "ميرنا"، بأنها شخصية تشبهها كثيرًا في حياتها الخاصة، وقالت إنها شخصية جديدة عليها في عالم الرومانسية والتشويق، هدفها الدفاع عن حلمها وحبها حتى النهاية.

العمل يعرض حالياً بشكل حصري عبر منصة "شاهد" ويحقق نسبة مشاهدات عالية على هذا التطبيق، وهو المسلسل الثاني الذي يجمعها مع محمود نصر بعد مسلسلهما "قناديل العشاق" ، وكان من المفترض عرض "دانتيل" في الموسم الرمضاني 2020، إلا أن فيروس كورونا منع من إتمام تصوير العمل وتأجل عرضه للفترة الحالية.

"دانتيل" من انتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، اخراج المثنى صبح، كتابة أنجي القاسم وسماء عبد الخالق ويشارك في البطولة كل من سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، تاتيانا مرعب، نقولا دانيال، نهلة داوود، وسام فارس، إيلي متري وغيرهم.