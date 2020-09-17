تفاصيل وصور المسرحية الكوميدية "ورينا القوة" أحدث عروض مسرح مصر

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القاهرة ـ دوت الخليج الخميس,17 أيلول (سبتمبر) 2020 - 14:26
تفاصيل المسرحية الكوميدية "ورينا القوة" التي تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وهي أحدث عروض "مسرح مصر".
وبحسب بيان لـ mbc ، تدور أحداث مسرحية "ورينا القوة"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يقوموا بتنظيم بطولة للملاكمة بطريقة ساذجة جداً مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
أعداد مجلة دوت الخليج
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