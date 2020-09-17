بدور البراهيم تحتفل بحصولها على الطلاق رسميا:"أبارك لنفسي ولمستقبلي"

بدور البراهيم كشفت عن طلاقها بشكل رسمي وذلك بعد أسابيع من ظهورها الأول وحديثها عن انفصالها ورغبتها في الطلاق والذي احتفلت به ونشرت صورة تثبت إتمامه بشكل رسمي.

بدور البراهيم تحتفل بطلاقها بشكل رسمي

بدور البراهيم نشرت عبر حسابها على "سناب شات" صورة من الرسالة التي وصلتها عبر "واتس اب" من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والتي تفيد بأن طلاقها قد تم بشكل رسمي، مما جعل خبيرة التجميل السعودية تنشر رسالة تبارك فيها لنفسها على إتمام الطلاق والذي اعتبرته مفيدا لمستقبلها وكذلك لصحتها فكتبت في رسالتها: "وأخيرا تم انفصالي رسميا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي".

بدور البراهيم تعد بنشر وثيقة طلاقها كما نشرت عقد زواجها

بدور البراهيم كشفت في شهر أغسطس الماضي عن انفصالها عن زوجها وأكدت أن الانفصال لم يتم بشكل رسمي وأنها عند حصولها على مستند رسمي بالطلاق سوف تقوم بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قامت بنشر عقد قرانها الذي أعلنت عنه في شهر يناير الماضي على شخص لم تكشف عن هويته، مقابل مهر قيمته مليون ريال سعودي.

بدور البراهيم تحدثت عن أهم الأسباب التي ساعدت على إنهاء زوجها بشكل سريع حيث أن الزواج لا يستمر أكثر من 6 أشهر، حيث أوضحت أن الزوجة الأولى لطليقها كانت دوت الخليج من أسباب الطلاق فقالت: "سبب الطلاق هو تدخلات من جهة زوجته الأولى الله يستر عليها، وكان حياتنا أفضل لكن هذا السبب خارجي، وكان بيننا راحة وعشت أجمل أيام حياتي معه، على الرغم اننى لم أعطي نفسي فرصة للتفكير في هذه الخطوة".

on Aug 1, 2020 at 2:56pm PDT

بدور البراهيم تتعرض لانتقادات بسبب مقارنة نفسها بسعاد حسني

بدور البراهيم قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعدما نشرت مقطع فيديو أكدت خلاله أنها تلقت تعليقات من متابعيها بأن أنفها أجمل من أنف الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وأنها باتت مقتنعة بهذه الرأي فقالت: "أنا اشوف أنفي أحلى". مما تسبب في موجة هجوم على خبيرة التجميل السعودية بسبب هذه المقارنة مع السندريلا سعاد حسني، واتهمها البعض بأن جمالها ليس طبيعيًا وأنها أجرت عمليات تجميل مختلفة، لكنها قررت الدفاع عن نفسها وقالت إنها لم تجر أي عملية تجميل وأنها ترى أن أنفها أجمل من أنف الفنانة المصرية فقالت: "شئتم أم أبيتم.. أنا أشوف أنفي أحلى من سعاد حسني".

بدور البراهيم أكدت كذلك أن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت ستخضع لعمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتكس في حال كانت تعيش في هذا العصر، لأنها كانت مهتمة بكل ما يخص عالم الموضة والجمال في شبابها.