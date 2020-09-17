نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض والأسود.. نور اللبنانية تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي
وظهرت نور بالصورة بالأبيض والأسود بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أبيض منفوش ووضعت ميكب يبرز جمال ملامحها ، وعلقت قائله :"لقد أبطا العالم حتي تتمكن من إعادة اكتشاف نفسك".
وفي سياق آخر، تقوم الفنانة نور اللبنانية حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، وهو من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو بطولة دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين.
والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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