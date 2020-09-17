ريم الطايف تستعد لعرض الموسم الثانى من «ريموشكا» على المحور

وقعت البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف، رسميًا، مع إدارة قناة المحور، لعرض الموسم الثانى من برنامجها الناجح "على هوى ريموشكا" على شاشتها، حيث تستعد البلوجر الشهيرة للتصوير خلال أيام.

ومن المقرر أن تستضيف "ريموشكا" خلال الموسم الثاني عددا من رموز ومشاهير المجتمع المصرى، للحديث عن مسيرتهم المهنية الناجحة، إذ يأخد البرنامج الحوارى الاطار الاجتماعى غير التقليدى فى طريقة الطرح والأسئلة، ويظهر بشكل مختلف عن الموسم الأول، حيث أضافت ريموشكا بعض التعديلات على البرنامج فى نسخته الثانية ليكون بمثابة المفاجأة للجمهور.

وتظهر ريموشكا خلال البرنامج بفورمات مختلفة ومتطورة، حيث تعتمد على الإيقاع السريع وتقديم كم من المعلومات بشكل بسيط وجذاب، خصوصا وأن ريم تتمتع بقدر كبير من الموضوعية والتثقف والوعى، ما يمنح البرنامج ثقلا كبيرا.

ويأتى برنامج "على هوى ريموشكا" بعد نجاحات ريم الطايف فى مجال "الفاشون" كواحدة من أهم وأشهر الفاشون بلوجرز، إذ تعد سفيرة لأهم الملابس والإكسسوارات والماركات العالمية، وأول سيدة عربية تدخل السوق العالمية، وتعرض جميع ملابس وإكسسوارات الماركات العالمية فى المهرجانات، ومنها مهرجان كان الفرنسى، حيث حصلت على أقوى إطلالة فى مهرجان كان 2018 من جميع النقاد والسينمائيين والقائمين على المهرجان، وسبق وقدمت ريم الطايف الموسم الأول من البرنامج فى شهر رمضان الماضى على قناة "تونسنا" وحقق نجاحا كبيرا.