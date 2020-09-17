وتابعت قولها: إن شاء الله الأغنية سيتم طرحهت بعد أيام ويارب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي والوطن العربي.
وهنأها الكثير من متابعيها منهم الفنان محمد مكاوي وكتب :" مبروك يا ميس " ، أغنية "صح صح" من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميس حمدان تعلن عن تعاقدها مع نصر محروس علي أغنية "صح صح" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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