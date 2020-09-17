نبيلة عبيد تسترجع ذكريات فيلم "الراقصة والسياسي"

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، صورة جمعتها بصلاح قابيل، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "عبيد" تعليقا على الصورة مسترجهة أحد مشاهدها معه قائله: "إنتى عايزة إيه بالظبط ؟ الموافقة على دار للأيتام، مقدرش أعملك حاجة... مقدرش أتوسّط لرقاصة، إيه الحكاية رقاصة رقاصة ! ما احنا الاتنين زى بعض يا عبدالحميد، إنتى قليلة الأدب، وإنت كداب.. عشان بتكدب على نفسك قبل ما تكدب على الناس.. كل واحد فينا بيرقص بطريقته " أنا بهز وسطى وإنت بتلعّب لسانك وتخطب"، الفرق شاسع يا عالمه يا، أنا اقولك الفرق... احنا الإتنين بنطلع فى التليفزيون... أنا الناس بتتفرج عليا، وانت اول لما بتطلع الناس بتقفل التليفزيون.. " عشان إنت رقصك ملوش جمهور.. إنما أنا رقصى ليه جمهور".. عارف ليه ؟ - لإن بضاعتك رخيصة.. هدفك تشعللى الغرايز المكبوته عند الناس.. إنتى شغلك الإثارة.= الله على مقامك الرفيع.. "" وإنت شغلك يبقي إيه لما توعد الناس بمستقبل مشرق، ويجى بكرة ميطلعلوش شمس". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بمشاركة عدد من الفنانين منهم هالة فاخر ونادية الجندي.

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