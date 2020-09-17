كريم عبدالجواد يستعيد ذكريات مسلسل " سلسال الدم"

وعلق علي الفيديو ممازحاً: "مش فاهم حاجة.. صالح ..سلسال الدم"، وعلق أحد المتابعين علي الفيديو وكتب: "من أجمل المسلسلات ودورك حلو جداً".
يذكر أن آخر أعمال كريم عبدالجواد مسلسل "الإختيار"، والذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.
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