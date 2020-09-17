شاهد.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها داخل الچيم

تحرص الفنانة رانيا منصور، التفاعل الدائم مع محبيه بصور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. وشاركت رانيا منصور مجموعة صور جديدة لها من داخل الچيم ،وظهرت رانيا بالصور تستعرض رشاقتها داخل الچيم . ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات ومن أبرز التعليقات "بطل". والجدير بالذكر أن رانيا منصور شاركت في مسلسل "أسود فاتح" ومن المقرر عرضه 27 سبتمبر ، وهو بطولة كل من هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، ورجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نور الدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.

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