نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على مهنة نادية السبع قبل التمثيل في المقال التالي
ولدت نادية السبع، في عام 1929 بمدينة القاهرة، درست في معهد الفنون المسرحية العالي ثم بدأت العمل بالصحافة بعد تخرجها، بدأت التمثيل العام 1944 ومالا يعرفه الكثر عن الفنانة نادية السبع أن مهنتها الأولى قبل التمثيل، هي مهنة الصحافة.
وشاركت نادية السبع في بطولة عدد من الأاعمال الفنية أبرزها "المصري أفندي"،و"كيلو 99"و"الأفوكادو مديحة" و"ذو الوجهين"، "القاهرة والناس" و"فرسان الله درب المهابيل"،"خالي شغل"، "أنا العدالة"،"حادثة شرف"،"البيت الملعون"،"الأونطجية ".رجل في عيون امرأة "،"الأيام تصنع النهاية "،"طاقية الإخفاء "،" الفنان العظيم.
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