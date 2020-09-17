حفل نانسي عجرم على تطبيق تيك توك.. غدا

تهتم منصة "تيك توك" بنشر المحتوى الإيجابي والمحتوى الذي يساهم في نشر الفرحه، لذلك أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم عن بث أول حفلات النجمة اللبنانية نانسي عجرم غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء. وتوفر المنصة أداة للبث المباشر لتقديم هذا الحفل وتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الجمهور. خلال الحفل، تغني النجمة نانسي عجرم مجموعة من أفضل أغنياتها التي جعلتها من أشهر نجمات العالم العربي حتى أحدث أغانيها من ألبوم "أمل بلا حدود" الذي أطلقته للتشجيع على تخطي التحدي الحالي، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل أغانيها المفردة مثل "قلبي يا قلبي" وأغاني المسلسلات. كانت أخر أعمال نانسي عجرم الفنية، أغنية "قلبي يا قلبي" والتي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرح الفيديو كليب الخاص بها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". تخطت أغنية "قلبي يا قلبي" حاجز الـ 25 مليون مشاهدة بعد مرور ما يقرب من 8 شهور على طرحها.

كانت أخر أعمال نانسي عجرم الفنية، أغنية "قلبي يا قلبي" والتي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرح الفيديو كليب الخاص بها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". تخطت أغنية "قلبي يا قلبي" حاجز الـ 25 مليون مشاهدة بعد مرور ما يقرب من 8 شهور على طرحها.

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