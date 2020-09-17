تلات سلامات.. محمد دياب ومحمد جمعة يغنيان لـ محمد قنديل

نشر الممثل محمد جمعة مقطع مصور عبر صفحته بموقع فيس بوك يشدو خلاله مع الفنان محمد دياب بأغنية المطرب الراحل محمد قنديل "تلات سلامات".

الأغنية من تأليف مرسى جميل عزيز، وألحان محمود الشريف. كان محمد دياب ومحمد جمعة قد اشتركا رمضان الماضي في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "البرنس" كضيفا شرف. كما قدم الفنان محمد دياب ظهور خاص فى مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة.

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