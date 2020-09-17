أعلنت إدارة الدورة الرابعة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة "سهير عبد القادر" والمقرر انطلاقها ١٨ أكتوبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن إقامة عدد من الفقرات الفنية ضمن فعاليات الملتقي ومن ضمنها مسرحية "فركش لما يكش" للمخرج "شوقي حجاب" بالإشتراك مع أولادنا.
وتعد فركش لما يكش مسرحية استعراضية للأطفال قدمها البيت الفنى للمسرح على مدار سنوات بنجاح كبير، حيث يقدم العرض قيمة مهمة تحث على أهمية العمل ونشر قيم التعاون ومحبة الجماعة والتكاتف والتعايش والابتعاد عن الكسل والشر ومساعدة الأخرين، وذلك من خلال قصة النمر فركش، الذى يعانى حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجره أصدقاؤه ومضوا فى حياتهم.
المسرحية، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومن تأليف وإخراج شوقى حجاب، وبطولة مجموعة من فنانى مسرح العرائس.
يذكر أن ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمه مؤسسة أولادنا سنويا برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض مسرحية "فركش لما يكش" بملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.