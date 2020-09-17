إيمان عبد الغني تشوق جمهورها لحلقتها اليوم في "الحياة اليوم"

وكتبت "عبد الغني" تعليقا على الإعلان التشويقي لحلقتها اليوم بالتزامن مع ذكرى رحيل بليغ حمدي قائله: "هستناكم تتابعوني الساعة 7 على قناة_الحياة برنامج الحياة اليوم".
إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي.
وتعتبر الصوت المصري الوحيد الذي تمكن من الوصول للحلقة النهائية خلال الخمس مواسم منذ بداية البرنامج.
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