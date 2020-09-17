حكيم يعلن عن استعداده لعمل غنائي جديد باسم "بحب الجدعنة"

يحرص المطرب حكيم، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وأعلن حكيم عن استعداده لعمل غنائي الفترة المقبلة ، وذلك من خلال نشر بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : بحب الجدعنة قريباً.

وعلق أحد المتابعين علي البوستر قائلاً :"ومين مبيحبش الجدعنة يا حكيم ربنا يوفقك يارب".

والجدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنية "صحاب أونطة" ، والأغنية تم تصوير في إحدي الإستديوهات الكبري بالقاهرة ، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.

يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.